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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: تخفيضات معارض “أهلا مدارس” تصل إلى 50%

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن السلع فى معارض أهلا مدارس تتراوح نسبة الخصم فيها ما بين 20 إلى 50%، موضحًا أن المنتجات عالية الجودة وبسعر مناسب.
وأضاف مدبولي خلال افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر: "أسعار الأحذية والشنط والأدوات المدرسية في متناول الأسرة المصرية.. والمعارض فرصة للدولة تقول لتقديم سعر مناسب للمواطن في وقت التضخم العالمى". 
وتابع: "أقدم الشكر لاتحاد الغرف التجارية والعارضين على التخفيضات التى يتم تقديمها فى معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية".
 

اتحاد الغرف التجارية أرض المعارض أرض المعارض بمدينة نصر افتتاح معرض أهلا مدارس الاسرة المصرية الأدوات المدرسية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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