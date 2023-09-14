تكريم المشاركين فى برنامج الذكاء الاصطناعي بشمال سيناء

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم من اجتازوا البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها التربوية وبلغ عدد المكرمين ٢٨ متدرب وهي المجموعة الأولى تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي أن البرنامج يأتي من ضمن مجموعة من البرامج التي نظمتها إدارة التدريب التخصصي بالتعاون مع وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم في مراكز التطوير التكنولوجي بديوان عام المديرية.

وأضاف أن الهدف من هذه البرامج هو تنمية مهارات المعلمين ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثه في التعليم والتي أصبحت مطلباً أساسيا للمعلم الفعال وتدريس المناهج الحديثة.

وتابع مدير إدارة التدريب التخصصي تقدم للتسجيل في البرنامج التدريبي ٣٨٠ معلم ومعلمة من كافة المراحل التعليمية و تم تقسيمهم لعدد من المجموعات سيتم تدريبهم تباعاً وإن مدة البرنامج التدريبي ٥ايام وتم تصميم حقيبة تدريبية تصم إطار نظرياً وفيديوهات تعليمية وروابط مهمة خاصة بالذكاء الاصطناعي وعروض تقديمية

أعد الحقيبة كل من الدكتور محمد محمود مدير إدارة التدريب التخصصي والدكتور محمود الغرباوي باحث تكنولوجيا بالتربية والتعليم وأشرف عبد العزيز توجيه اللغه الفرنسيهوان الأهداف العامة للبرنامج تتضمن تنمية مهارات المعلمين واكسابهم الكفايات المتعلقة بتوظيف وتكامل الوسيلة التعليمية مع المنهج ومع الطرق والأساليب التدريسية المستخدمةوالتوظيف الهادف والمنظم من قبل المعلم للمستحدثات التكنولوجية في المنظومة التعليمية من أجل رفع مستوي هذه المنظومة وزيادة فاعليتها وكفايتها والموضوعات والعناصر التي يغطيها البرنامج

وألقى وكيل الوزارة كلمة أشاد فيها بدور الذكاء الاصطناعي بالتطوير الذي يواكب التطورات الحديثة في العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا ، وان يستفيد الطلاب منها وجري عرض فيديو مختصر لخطوات التدريب ومراحل البرنامج وقام بالشرح أشرف عبد العزيز توجيه اللغه الفرنسيه وهي أول حقيبه تعليمية تدريبية تربوية عبر هذا البرنامج علي مستوي الجمهورية والمتدربين سيجري الاعتماد عليهم في تدريب باقي المجموعات.