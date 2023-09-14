الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 845 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 53 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة 845 جنديا أوكرانيا وإسقاط 53 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/- أن القوات الروسية أحبطت 8 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو حوالي 350 قتيلًا وجريحًا.

وأضافت الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت حوالي 140 أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، فيما تم تدمير مستودعين للذخيرة، وقتل 130 عسكريًا على محور كوبيانسك.

وأحبطت القوات الروسية -وفقا للبيان- 3 محاولات هجومية أوكرانية على محور زابوروجيه، وقضت على 100 جنديًا، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى القضاء على حوالي 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير عدد من المدافع في خيرسون، كما أحبط القوات الروسية هجومًا أوكرانيًا في اتجاه كراسنوليمان، وتم القضاء على 55 جنديًا أوكرانيًا، وإسقاط مروحية من طراز "مي-8".