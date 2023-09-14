الزراعة: ترخيص أول مشتل لمعهد البساتين في إنتاج الشتلات المعتمدة عالية الجودة

أعلن الدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين، عن ترخيص أول مشتل للمعهد لإنتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة والزيتون والنخيل والمشمش والخوخ والبرقوق بمساحة 16 فدان داخل المركز بالجيزة، ويحتوى المشتل على 35 صوبة

وقال حلمي، أن المشتل تم تجهيزه على أعلى مستوى وحصل على جميع الموافقات اللازمة من خلال الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ويخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الادارة ويحتوي على أجود انواع شتلات من انتاج معهد البساتين وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية في الجيزة بجوار جامعة القاهرة.

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