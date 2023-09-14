شاهد.. التصميم الجديد لحافلة الاتحاد السكندري خلال الموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ، لجماهير ومحبي زعيم الثغر ،عن التصميم الجديد لحافلة الفريق الأول لكرة القدم ،خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣،٢٠٢٤ .



حافلة الاتحاد السكندري في الموسم الجديد





ويستعد الاتحاد السكندري، لتقديم موسم جديدا ً مميزاً، بداية من التعاقد مع طارق العشري ،أحد أبناء النادى لقيادة فريق الكرة ،فضلاً عن مجموعة الصفقات القوية التي أبرمتها إدارة الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يبدأ مشواره بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم أمام سيراميكا كليوباترا ،بالجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .