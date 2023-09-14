أستاذ جيولوجيا: مصر معرضة لأعاصير خلال الفترة المقبلة وسد النهضة سينهار.. فيديو

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ، أن مصر معرضة لخطر الأعاصير لوجودها في حوض البحر المتوسط بعد إعصار دانيال، مشيرا إلي أن سد النهضة سينهار عاجلا أم أجلا وذلك بسبب طبيعة المناخ وحركتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ وتكونها من ضمن الأسباب والتي تتمثل في الحرارة وهو السبب والرئيسي ثم الضغط الناتج عن الحرارة، إلى جانب الرياح والأمطار بجميع أنواعها، مشيرا إلى عامل الحركة التكتونية وتكونها.

وشدد على أن سبب الكارثة الكبيرة في مدينة درنة، هو أن وادي درنة منحدر بشدة صوب البحر المتوسط وهو ما أدى للكارثة، بالإضافة إلى عدم صيانة السدود والاهتمام بالنية التحتية.

