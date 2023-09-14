صبحي يلتقي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمملكة البحرين.

جاء هذا اللقاء على هامش فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين.

وناقش اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى الرياضي، وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الرياضي بما يسهم في مزيد من الارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على حسن الاستقبال والضيافة بمملكة البحرين، وعلى الإهتمام بتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وخاصة في المجال الرياضي.

ومن جانبه، هنأ الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الدكتور أشرف صبحي على فوزه بالجائزة، متمنيًا له مزيد من النجاح في قطاعي الشباب والرياضة.