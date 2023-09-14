روسيا: رئيس جنوب السودان يزور موسكو يومي 27 و28 سبتمبر

أعلنت سفارة روسيا في جنوب السودان وأوغندا، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير سيقوم بزيارة إلى موسكو يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وقالت السفارة الروسية، اليوم الخميس،: "يمكننا تأكيد خطط زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير إلى روسيا يومي 27 و28 سبتمبر الجاري"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان رئيس جنوب السودان، قد أعرب في وقت سابق، عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). ووفقا له، فإن جنوب السودان، سيسعى إلى المضي قدما في هذه الشراكة، من أجل المساعدة على تطوير الإنتاج الزراعي في البلاد مما يعزز تطورها الصناعي على المدى الطويل.