"ذا بيست".. المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في العالم «ذا بيست» عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة، 5 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم، وعلى رأسهم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتواجد مواطنه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة بالقائمة، حيث ينافس اسمين إيطاليين، هما سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي.

الاسم الخامس هو الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام الإنجليزي الحالي وسيلتيك الإسكتلندي السابق، والذي قاد الأخير للتتويج بالدوري الإسكتلندي، وكأس الدوري الإسكتلندي، وكأس إسكتلندا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

الإسباني بيب جوارديولا - مانشستر سيتي الإنجليزي

الإيطالي سيموني إنزاجي - إنتر ميلان الإيطالي

الإسباني تشافي هيرنانديز - برشلونة الإسباني

الإيطالي لوتشيانو سباليتي - نابولي الإيطالي السابق ومنتخب إيطاليا الحالي

الأسترالي آنجي بوستيكوجلو - توتنهام الإنجليزي الحالي وسيلتيك الإسكتلندي السابق.

تقييم جائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم، يكون خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023، ولم يتضمن نهائيات كأس العالم، ما يبرر عدم وجود اسم ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الحاصل على مونديال قطر 2022.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر موقعه الإلكتروني أن التصويت على جوائز الأفضل (ذا بيست)، ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.