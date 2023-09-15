السوبر الأفريقي.. البطولة الأولى «حلم» إمام ورضا.. و10 لاعبين يبحثون عن «أول السوبر»

يبحث عدد من لاعبي الأهلي عن التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى مع المارد الأحمر في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري لكتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجل البطولة القارية، بينما يتطلع باقي لاعبي الفريق الذين سبق لهم التتويج بكأس السوبر الأفريقي من قبل لإضافة لقب جديد في تاريخهم.

ولم يسبق لعدد من لاعبي الأهلي التتويج باللقب الأفريقي على رأسهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومروان عطية وإمام عاشور ورضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبدالفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد.

ويحلم الثلاثي الجديد إمام عاشور ورضا سليم الذين تعاقد معهم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بوضع أول بصمة في مشوارهم مع الأهلي وتحقيق اللقب الأول بالتيشيرت الأحمر ووضع أول نجمة في سجل بطولاتهم داخل نادي القرن.

وتعول الجماهير الحمراء على الثلاثي الجديد ليكونوا إضافة كبيرة للفريق والمساهمة في تحقيق البطولات، حيث يعد الثلاثي فرس الرهان لجماهير النادي التي تعتبر التعاقد معهم بمثابة بطولة وإنجاز في حد ذاته بعد تعاقد إدارة القلعة الحمراء مع إمام عاشور نجم الزمالك السابق في صفقة أثارت جدلا كبيرا داخل الوسط الرياضي المصري، وبعدها التعاقد مع الموهبة المغربية رضا سليم هداف الدوري المغربي بعد صراع كبير مع بيراميدز، بينما جاءت صفقة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع عدد كبير من المهاجمين الأجانب لم تُكلل بالنجاح ليكون خير ختام لموسم انتقالات أطلقت عليه الجماهير “الميركاتو الذهبي”.