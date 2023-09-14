للمرة العاشرة علي التوالي.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25%

قرر البنك المركزي الأوروبي قبل قليل، رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية الرئيسية للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ليصل إجمالي سعر الفائدة من 4.5%.

قال تقرير البنك المركزي الأوروبي قبل قليل، إن الاجتماع المنتهي يتخوف من استمرار معدلات التضخم المتوقع تسجيلها 3% بحلول العام المقبل.

وعلق محللون وبنوك استثمار أوروبية بأن تحركات " المركزي الأوروبي" للسيطرة علي معدلات التضخم حتي يمكنه تحقيق استقرارا داخل السوق الأوروبية إذ من المتوقع أن تصل نسبة التضخم لـ4% بنهاية العام الجاري.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول بسعر الفائدة لـ4% في الوقت الحالي لتنخفض بمعدل ربع بالمئة.

وقال المحللون إن خيارات التخفيض لاتزال مطروحة وقد يلجأ إليها البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل لكسر جمود السياسات التشديدية الحالية.