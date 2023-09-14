إشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحين المقبل في نيويورك

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الخميس، في رام الله، وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفيلدت.

وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة باجتماع الدول المانحة للحكومة الفلسطينية المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بصفتها رئيسة الاجتماع، بالإضافة إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين في ظل عمليات التصعيد الإسرائيلي، مطالباً بتدخل دولي للضغط على الاحتلال لوقف الخطوات أحادية الجانب والإفراج عن الأموال الفلسطينية.

وطالب رئيس الوزراء، خلال لقائه هويتفيلدت في مكتبه برام الله، الدول المانحة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات السابقة، ووقف كافة الإجراءات الأحادية والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

وثمن اشتية دعم النرويج الثابت والمستمر لفلسطين، داعيا إياها للاعتراف بدولة فلسطين كونها من رعاة السلام واتفاق أوسلو، وذلك لحماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة له.

حضر الاجتماع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، ووكيل وزارة الخارجية أمل جادو.