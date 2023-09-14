الإفتاء: الشريعة الإسلامية تسعى لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى لتحقيق الاستقرار ونشر المودة بين الناس.

وقالت الدار: من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس، قال الله تعالى:﴿ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾.[سورة النساء:29].

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.