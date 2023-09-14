وزير الرياضة يهنئ سارة سمير بعد فوزها بـ3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي سارة سمير والاتحاد المصري لرفع الأثقال، بعد فوزها بـ3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقامة خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

ونجحت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال في التتويج بذهبية الخطف لوزن 108 كجم، ذهبية النتر والكلين، وأخيرًا ذهبية منافسات المجموع.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وكان الرباع المصري كريم كحلة، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد تُوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وحصد بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخبنا الوطني محمود حسني ببرونزية الكلين والنطر، في نفس البطولة بالسعودية.