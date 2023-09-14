"ذا بيست".. بونو ينافس 4 حراس على لقب الأفضل في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم «ذا بيست» عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة، تواجد الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق ضمن 5 مرشحين لجائزة ذا بيست.

وتواجد بالقائمة اسمًا أفريقيًا آخرًا، هو الكاميروني أندريه أونانا، حارس إنتر ميلان الإيطالي السابق ومانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، كالتالي.

1- المغربي ياسين بونو - الهلال السعودي

2- الكاميروني أندريه أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

3- البلجيكي تيبو كورتوا - ريال مدريد الإسباني

4- البرازيلي إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي الإنجليزي

5- الألماني مارك أندري تير شتيجن - برشلونة الإسباني.

وتألق بونو خلال الموسم الماضي، وأسهم في حصد إشبيلية لقب بطولة الدوري الأوروبي، وكذا حصول منتخب المغرب على المركز الرابع بكأس العالم قطر 2022، إذ قاد أسود الأطلس للتأهل لنصف نهائي المونديال في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.

وساعد أونانا، فريقه السابق إنتر ميلان، في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتتويج بكأس إيطاليا مع النيراتزوري قبل الانتقال إلى مان يونايتد.

وكان إيدرسون، أحد أسباب تتويج مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب الإنتر، فضلًا عن تحقيق السيتي، الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر موقعه الإلكتروني أن التصويت على جوائز الأفضل (ذا بيست)، ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.