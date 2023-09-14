الدفاع الروسية: تسليم أسطول المحيط الهادئ سفينة صاروخية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسليم أسطول المحيط الهادئ في الجيش سفينة صاروخية جديدة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه تم رفع علم البحرية على سفينة "ريزكي" الصاروخية"، وتم تسليمها بشكل رسمي لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.

من جانبه، قال قائد سلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف:"إن اليوم هو يوم مهم لسلاح البحرية ولأسطول المحيط الهادئ بشكل خاص، السفينة الجديدة ستمنح جيشنا المزيد من القوة القتالية".

وتعتبر "رِيزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي (20380) لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها للجيش عام 2020، لكن العملية تأجّلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال بعض التعديلات على السفينة.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع (20380) نحو 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات "Redut" الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومنصة لحمل المروحيات.