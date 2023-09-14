مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالشرقية

استقبل مستشفي بلبيس المركزي اليوم الخميس جثة شخص و 13 آخرين مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- السلام .

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص طريق بلبيس- السلام مما أسفر عن مصرع شخص و إصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.