ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داعية يبرز مواقف الدين الإسلامى فى جبر الخواطر

رمضان عبدالرازق
رمضان عبدالرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من معاني اسم الله لفظ الجبار، ويقصد به جبر الخواطر وقلوب المنكسرين. 

وأكد عبدالرازق خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن جميع مواقف النبي (ص) كان يغلب عليها جبر الخواطر لجميع مَن كان يتعامل معه.

وأضاف أن النبي (ص) قال لسيدنا أبي بكر “لاتحزن إن الله معنا” وهذه من أجمل الجمل التي تشير إلى طيب الخاطر.

في السياق، أكد أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي (ص) "وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ"، وذلك لتثبيت القلب ودعمه وقت الشدة.

الأزهر الشريف الدين الإسلامي جبر الخواطر علماء الأزهر الشريف لعلهم يفقهون
ads