داعية يبرز مواقف الدين الإسلامى فى جبر الخواطر

قال رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من معاني اسم الله لفظ الجبار، ويقصد به جبر الخواطر وقلوب المنكسرين.

وأكد عبدالرازق خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن جميع مواقف النبي (ص) كان يغلب عليها جبر الخواطر لجميع مَن كان يتعامل معه.

وأضاف أن النبي (ص) قال لسيدنا أبي بكر “لاتحزن إن الله معنا” وهذه من أجمل الجمل التي تشير إلى طيب الخاطر.

في السياق، أكد أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي (ص) "وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ"، وذلك لتثبيت القلب ودعمه وقت الشدة.