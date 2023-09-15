أكاديمية الفنون تنظم ندوة «سيد درويش وجدان الشعب».. الأحد المقبل

تنظم أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، ندوة بعنوان "سيد درويش وجدان الشعب" ضمن فاعليات مئوية سيد درويش، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 فى تمام السادسة مساءً.

تأتي الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، ويديرها الأستاذ الدكتور محمد شبانة، وذلك بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون.

وتستمر أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فى الاحتفاء بمئوية الفنان الراحل سيد درويش، فنان الشعب، بمجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والأنشطة الثقافية الممتدة على مدار شهر سبتمبر الجاري.