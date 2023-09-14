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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: قمة التميز الحكومي "رضا المواطن"

محافظ المنيا: قمة
محافظ المنيا: قمة التميز الحكومي "رضا المواطن"
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ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، اليوم الخميس، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والوقوف على مستجدات الأعمال بتلك المشروعات في 28 قطاعا خدميا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة المتابعة والرقابة المشددة مع الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتموين ليشعر المواطن المنياوي بالرضا من الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن قمة التميز الحكومي هو "رضا المواطن" ووضع ذلك كهدف نصب أعين كل مسئول لأنه مناط الفوز بجائزة " التميز الداخلي للوحدات المحلية" التي تنظمها وزارة التخطيط لنشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل إعلاء المصلحة العامة.

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