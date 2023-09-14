محافظ القليوبية يستقبل سفير كازاخستان لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف ، يُرافقه السكرتير الأول طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، في زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القليوبية.

يأتي ذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

في بداية اللقاء رحبَّ محافظ القليوبية بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراوبكازاخستان، وذلك من خلال بحث إبرام إتفاقية تعاون مُشترك، لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات بين المحافظتين، من حيث الزراعة وتبادُل المُنتحات الزراعية، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة والإنتاج الحيواني.

أوضح السفير خيرات لاما شريف ، أن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، حيث يبلُغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية التي تُستخدم في صناعة الجلود.

وأشار السفير إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية واتيراو فى كافة المجالات، مُشيراً إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ 20 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه يزور مصر سنويا 200 ألف سائح كازاخستاني، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة اتيراو خاصة.

ووجه السفير خيرات لاما شريف، الدعوة لمحافظ القليوبية لزيارة جمهورية كازاخستان للتعرف على كافة معالم الجمهورية وكيفية الإستفاده القصوى والتعاون في كافة المجالات.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة لسفير كازاخستان بالقاهرة مُعرباً عن سعادته بهذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً أن مصر تُعد أجمل مقصد سياحي، كما أهدى السفير خيرات لاما شريف كتب عن معالم جمهورية كازاخستان ومحافظة أتيراو، مُشيداً بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة.

جاء اللقاء بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة وعلا عيسى مقلد مسئول العلاقات الدولية بالمحافظة.