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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

25 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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استمر تراجع أسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بقيمة 25 جنيه  في الجرام الواحد على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2180 جنيها للبيع و2190 جنيها للشراء وعيار 24 حوالي 2491 جنيها للبيع و 2503 جنيهات للشراء

وصل سعر عيار 18 لنحو 1869 جنيها للبيع و1877 جنيها للشراء وعيار 14 لنحو 1453 جنيها للبيع و 1460 جنيها للشراء. 

سجل سعر أوقية الذهب نحو 77.5 ألف جنيه للبيع و 77.84 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب لنحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.502 مليون جنيه للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.44 ألف جنيه للبيع و 17.52 ألف جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم
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