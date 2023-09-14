إيبارشية هولندا القبطية تحتفل بعيد نياحة القديسة فيرينا

احتفلت ايبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد نياحة القديسة فيرينا بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم بهولندا، حيث أشترك في صلاة القداس الالهي، الانبا ارساني أسقف الايبارشية والأنبا سيرابيون مطران لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي والانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق اللذان يقوما حاليا بزيارة رعوية الي ايبارشية هولندا.
وخلال القداس تقدم طفل من ابناء الكنيسة لنوال سر المعمودية، حضر القداس الالهي مجمع كهنة الايبارشية وخورس الشمامسة واعداد كبيرة من شعب الكنيسة.
بعد نهاية القداس قام الاحبار الاجلاء بعمل الحنوط وتطييب رفات القديسة فيرينا الموجودة بالكنيسة ورفات القديسين شهداء الكتيبة الطيبية والقديس موريس في الكنيسة ذاتها وسط ترتيل الشمامسة والشعب الموجود بالكنيسة.