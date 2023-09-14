توقيع الكشف على 1462 مواطنا في قافلة طبية بمطول إطسا

تفقد محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية التي نفذت من إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم على مدار يومي 13 و 14 سبتمبر 2023 بقرية مطول.

تهدف المديرية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

وقال مسئول إدارة القوافل العلاجية إن إجمالي عدد المرضى الذين تم الكشف الطبي عليهم بلغ 1462 حالة.

ولفت إلى أن عدد الذين حضروا ندوات التثقيف الصحي بلغ 205 مواطن مشيرا إلى أن القافلة شملت التخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة - الجلدية - العظام - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان) وان عدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات11 وعدد الحالات التي تم عمل فحوصات معملية واشعة لهم131 وعدد حالات الكشف المبكر عن أمراض الدم والسكر87.

وأشاد "الماوي" بمجهودات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالفيوم والفرق الطبية في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية مؤكد ان كل الدعم مقدم لإدارة القوافل الطبية كي تستطيع تقديم الدعم الطبي لأكبر عدد من أهالي القرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتعليمات أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا على تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.