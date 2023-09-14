رئيس مدينة الشهداء يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بزاوية الناعورة

أجرى طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس زيارةٍ ميدانيةٍ داخل إدارات مجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بزاوية الناعورة يرافقه عبد الستار بدر رئيس الوحدة.

وتفقد رئيس المدينة خلال جولته سير العمل بالمجمع وانتظام حضور الموظفين مشدداً على ضرورة الالتزام الإداري لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيتها في وقتها دون تأخير حرصاً على صالح المواطن، ونظافة المجمع والحفاظ على مشتملاته.

وأكد أبو حطب مواصلة المرور الميداني المفاجئ على جميع مجمعات خدمات المواطنين بإداراتها المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الإداري وتلبية احتياجات المواطنين بأقرب وقت.

وأقيم مجمع خدمات المواطنين على مساحة ٤٠٠ متر٢، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم سبعة مصالح حكومية وهي المركز تكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب البريد، والوحدة محلية، والمجلس المحلي، ومكتب التموين مما يُسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى، والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.