الطائفة الإنجيلية: نقدر المجهود المصري في دعم أشقائنا في ليبيا

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر إعداد قادة الشباب من ١٥ - ٢٠ سنة في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر"اجابيه"، اليوم الخميس، بحضور أكثر من ٨٠٠ شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الموتمر حتى ظهر السبت المقبل، بمشاركة عدد من أبرز الخبراء في مجال القيادة من الولايات المتحدة الأمريكية وبتنظيم tc مصر، ومشاركة القس طوني جورج، مدير خدمة tc في مصر والشرق الأوسط.

وخلال افتتاح اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية حن حزنه الكبير لما حدث في المغرب وليبيا وقال: "نصلي اليوم من أجل المملكة المغربية وليبيا أن يعزي الله قلوب أسر الضحايا ويشفي المصابين ويحفظ العالم"، مضيفًا "إن غدر الطبيعة قاسٍ ولكن نؤمن بتدخل الله ورحمته، كما نقدّر المجهود المصري الكبير في دعم أشقائنا في ليبيا".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته للشباب الإنجيلي: "اليأس ليس له مكان في الإيمان المسيحي، وفي رحلة خدمتكم لا للانتقام، وتعلموا جيدًا الحكمة والتواضع في التعامل مع الآخرين، وكونوا مبدعين في وقت الأزمة، لمواجهة الشر بالخير دائمًا".

0e42168f-5321-44bd-a5d1-b5d96d479bb3

b7663c70-a222-4e3c-996f-97a50f3c7334

b4b132a6-1242-42be-9445-cab844947cc0

0eea4e7e-31e5-4041-9f4c-6043e5f5525d

d025ec33-9ccd-46b2-afcc-79a4f442f6de