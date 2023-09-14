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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الشرابية يتابع جاهزية مدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات.

رافقه الزيارة طارق خليل مدير أمن الإدارة، والدكتورة رحاب خليل مدير التجريبيات بالادارة، وكانت فى استقبالهم حنان امبابى مديرة المدرسة.

 قام مدير عام الادارة بمتابعة استعدادات المدرسة وجاهزيتها للعام الدراسى الجديد 2024/2023 وتابع اعمال الصيانة البسيطة التى تمت بالمدرسة واطمأن على عوامل الامن والسلامة 

وتفقد فرغلي قاعات رياض الاطفال وفصول المدرسة والمكتبة ودورات المياه، واثنى على حسن نظافة الفصول وفناء المدرسة وحسن جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد، كما تابع اعمال شئون العاملين وموقف العجز والزيادة وكافة الاعمال بالمدرسة.

وفى نهاية الزيارة توجه بالشكر الجزيل لفريق العمل على مجهودهم المتميز الملموس وحسن تعاونهم وادائهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

إدارة الشرابية التعليمية تعليم الشرابية عوامل الأمن والسلامة
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