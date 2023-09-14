تعليم الشرابية يتابع جاهزية مدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد

تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات.

رافقه الزيارة طارق خليل مدير أمن الإدارة، والدكتورة رحاب خليل مدير التجريبيات بالادارة، وكانت فى استقبالهم حنان امبابى مديرة المدرسة.

قام مدير عام الادارة بمتابعة استعدادات المدرسة وجاهزيتها للعام الدراسى الجديد 2024/2023 وتابع اعمال الصيانة البسيطة التى تمت بالمدرسة واطمأن على عوامل الامن والسلامة

وتفقد فرغلي قاعات رياض الاطفال وفصول المدرسة والمكتبة ودورات المياه، واثنى على حسن نظافة الفصول وفناء المدرسة وحسن جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد، كما تابع اعمال شئون العاملين وموقف العجز والزيادة وكافة الاعمال بالمدرسة.

وفى نهاية الزيارة توجه بالشكر الجزيل لفريق العمل على مجهودهم المتميز الملموس وحسن تعاونهم وادائهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.