زد يتعاقد مع لاعب الأهلي لمدة موسمين

انضم رأفت خليل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف فريق زد إف سي، في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفي في مصر.

وانتقل رأفت خليل لصفوف فريق زد لمدة موسمين، مع وضع بند في عقده يمنح الأهلي الأحقية في استعادته مقابل دفع مبلغ مالي معين بعد الموسم الأول.

وظهر رأفت خليل بمستوى جيد مع الفريق الأحمر في المباريات التي خاضها في الموسمين الماضيين في مركزي الظهير الأيسر والجناح، وشارك على فترات مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الموسم الماضي.



وتعاقد نادي زد الوافد الجديد للدوري مع عدد كبير من الصفقات المهمة لتدعيم صفوفه في أول ظهور بالدوري حيث ضم كلا من الأنجولي ديلسون كاموني بعقد يمتد لـ3 سنوات، ومحمد إسماعيل قادمًا من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني وأرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب وعبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.

كما تعاقد نادي زد مع كل من بيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر قادمًا من الأهلي، وأحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي وأحمد عاطف لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة ومصطفى زيكو من حرس الحدود وشادي حسين قادما من الأهلي، وعمرو حسام قادما من إيسترن كومباني.