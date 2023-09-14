نفوق 6 رؤوس ماشية فى حريق حظيرة بالدقهلية

نفقت 6 رؤوس ماشية داخل حظيرة بعزبة الفشالك مركز الجمالية محافظة الدقهلية وذلك على إثر اندلاع النيران نتيجة ماس كهربائي، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير الماحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية بعزبة المشالك دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل حظيرة ماشية ملك " المواطن إبراهيم م.م.ي. مقيم بعزبة الفشالك مركز الجمالية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة ودون أن يسفر عن أي إصابات بشرية، ونتج عن الحريق نفوق 6 رؤوس ماشية فضلا عن تلفيات بالحظيرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة موقع الحادث وامرت بانتداب الأدلة الجنائية وبيان سبب الحريق.