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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 76911 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 76911 مخالفة
ضبط 76911 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76911 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:
 (21873) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (904) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (27) مخالفة الدراجات النارية.
 (16) مخالفة موقف عشوائى.
 (13) مخالفة شروط التراخيص.
 (1678) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

21873 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة ضبط 76911 مخالفة مرورية الإدارة العامة للمرور
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