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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمم المتحدة: هناك حديث جاد بتوفير فرص تمويل جديدة للحد من التغيرات المناخية

فاعليه اليوم العالمى
فاعليه اليوم العالمى للاوزون
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قال الدكتور أحمد رزق، ممثل الأمم المتحدة  للتنمية الصناعية، نسعى إلى العمل على التنمية المجتمعية وزيادة الدخل والاعتبارات البيئية، مشيرا إلى أن وحدة الأوزون نموذج يحتذى به لتحقيق الكثير من الإنجازات بها، في حماية الاوزون، والحد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وأوضح أثناء كلمته باليوم العالمى للأوزون اليوم، بأن مصر بها حزمة مشروعات بقرابة ٢٠ مشروعة، أكثرهم مرتبط ببرتوكول مونتريال في مراعاة عدم استخدام المواد التى تزيد من الاحترار العالمي، مشيرا إلى  الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كان شريك رئيسي في المشاريع المتعلقة باستخدام الطاقة والحد من التغيرات المناخية، لافتا إلى أن هناك حديث جاد خاص بتوفير فرص تمويل جديدة للحد من التغيرات المناخية.

وتشارك وزارة البيئة حاليا متمثلة في حمهورية مصر العربية، العالم  في الاحتفال باليوم العالمى للأوزون، وذلك تحت شعار" برتوكول مونتريال وإصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ.

البيئة للتنمية الصناعية والتغير المناخي
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