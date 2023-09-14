محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل دعم وتطوير الصناعة مع مبادرة "ابدأ"

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم، وفد المبادرة الرئاسية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

تهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرًا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها محافظة الإسماعيلية في ملف دعم الاستثمار خاصة بما تضمه المحافظة من ركيزة أساسية في القطاع الصناعي، حيث تضم عدة مناطق صناعية ومنطقة حرة استثمارية وتتميز بوجود العديد من التسهيلات والحوافز التي تشجع على الصناعة والاستثمار داخل المحافظة، بالإضافة إلى توجه المحافظة نحو التصنيع الزراعي خاصة وأن المحافظة تتميز بطابعها الزراعي ومنتجاتها التي يتم تصديرها للعديد من الدول الأوروبية والعربية.

ورحب محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية النزول ودراسة المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع لسرعة حل مشكلاتهم ودمجهم بعجلة الإنتاج.

ووجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم أعضاء المبادرة ومسئول حياة كريمة والجمعيات الزراعية المتعثرة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين بالاسماعيلية والشباب للعمل في هذا الملف بنطاق المحافظة.



واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على ٣ محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.



وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.