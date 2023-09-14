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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم مصنعين لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة في الجيزة

مصنع لتدوير وتكرير
مصنع لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة
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 قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة". 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 مصنع لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة") بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (283 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة" مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة. 

كما تم ضبط 39 طن مواد خام تستخدم فى عملية تدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة– 38 طن منتج نهائى لزيوت المحركات والشحوم المغشوشة "منسوب إنتاجها لشركات وهمية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

شرطة البيئة الجيزة نفايات بترولية خطرة
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