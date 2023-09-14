الشروق توقع عقد نشر رواية «قرية المائة» الفائزة بجائزة خيري شلبي 2023

استضافت دار الشروق، اليوم الخميس، في مقرها بالقاهرة، حفل تسليم جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2023، التي فازت بها الكاتبة رحاب لؤي عن رواية «قرية المائة».

تم توقيع عقد نشر الرواية بين أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، وبين مؤلفة الرواية خلال الحفل.

حضر حفل تسليم الجائزة وتوقيع عقد النشر، الكاتب الصحفي زين خيرى شلبي، والدكتور حاتم حافظ أمين عام الجائزة، والكاتب الصحفي سيد محمود، ومن أعضاء لجنة التحكيم الشاعر والكاتب أحمد الشهاوي، والناقدة الدكتورة شيرين أبو النجا، ومن أعضاء لجنة الفرز، الصحفيون أميرة دكروري ومحمد عبد الرحمن وابتسام أبو الدهب.

وضمت لجنة تحكيم الدورة الرابعة من جائزة خيري شلبي، كلا من الشاعر والكاتب أحمد الشهاوي، والناقدة الدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، والكاتب والمترجم محمد عبد النبي.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات قرارها بفوز "قرية المائة" بالجائزة هذا العام: "النصّ شائق وقادر على الغوص في عوالم الريف من زاوية جذابة تغزل الرمزي مع الميتافيزيقي مع الموروثات الجمعية الراسخة، وهو نص محكم ومكتوب بحرفيةٍ عاليةٍ، ومعرفة بحال الريف خصوصا، والمجتمع المصري بشكل عام. إنها رواية أقرب ما تكون للاكتمال، فثمة عالَم سحري في قرية متخيلة، ولعب مع هيمنة الخرافات وسلطانها الدنيوي على عقول وأفئدة الناس. والكاتبة حكّاءة ماهرة ولديها قدرة جيدة على رسم المشاهد والشخصيات".

الفائزة رحاب لؤي، هي صحفية مصرية تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة، بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، عملت بصحف ومواقع مصرية وعربية عدة، فضلا عن عملها كصانعة محتوى وكاتبة سيناريو.

ونالت رحاب لؤي عدة جوائز في مجال الصحافة منها جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين، فرع صحافة المرأة عام 2014، وجائزة مصطفى وعلي أمين فرع القصة الإنسانية عام 2018.

وسلمت لجنة التحكيم، خلال الحفل، شهادة تقدير للكاتب خالد عصام مؤلف رواية "تقاطعات"، التي أشادت بها اللجنة وأوصت بنشرها.

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، التي أسستها الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي، انطلقت عام 2020 تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتَّاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

وكانت دار الشروق قد نشرت روايتي "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء، و"أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي، الفائزتين بالجائزة في دورتيها السابقتين

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