محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا عاصفة دانيال بليبيا

انتقل اللواء أشرف الداودي إلي قرية الصياد بمركز نجع حمادي، لتقديم واجب العزاء لعدد من الأسر بالقرية، في وفاة ١٨ فرد من أبناء القرية جراء عاصفة " دانيال " الذي وقع بدولة ليبيا مطلع الأسبوع الجاري.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى ايوب رئيس قطاع رى قنا غرب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

كما أدي محافظ قنا ومرافقوه، وعدد من أهالي القرية صلاة الغائب علي الشهداء، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بتعميم صلاة الغائب علي ضحايا الإعصار في جميع مساجد المحافظة، عقب صلاة الجمعة غدا.

كما قدم محافظ قنا أحر التعازي لأسر الشهداء، داعيا الله أن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، مشيرا إلي أنه تم صرف إعانة عاجلة لجميع الأسر المتضررة، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإعفاء أبناء الشهداء وأفراد أسرهم، من مصاريف المدارس، ودعم أسر الشهداء بالمواد الغذائية اللازمة، مشيرا إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بصرف تعويض مالي بقيمة ١٠٠ الف جنيه لأسرة كل متوفي، و٢٥ الف جنيه لأسرة كل مصاب، بعد تقديم واستيفاء الأوراق اللازمة لكل حالة.