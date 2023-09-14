خلصت عليه بسبب أمي.. اعترافات المتهم بقتل شقيقه فى الدقهلية

أدلى المتهم بقتل شقيقه بقرية الطيبة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية باعترافات تفصيلية بشأن واقعة قيامة بالتخلص من شقيقة خنقا داخل منزلهما، بعد مشادة نشبت بينهما، بسبب تعدي المجني عليه على والدتة منذ فترة وتحرير الأم محضر اتهمته فيه بالتعدي عليها، وعند علم نجلها الاكبر بالواقعة اتجه إلى مسكنه ونشبت مشادة كلامية بينم تطورت الى مشاجرة تعدى على شقيقة فيها وقام بخنقه.

وقرر رئيس نيابة طلخا وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانوني، وصرف والدته من سرايا النيابة العامة مؤقتا في المحضر رقم 9168 لسنة 2023 مركز نبروه.

وقال المتهم بقتل شقيقه في اعترافاته امام النيابة العامة ، إن مشادة نشبت بين شقيقه المتوفى ووالدته تعدى عليها بالسب والشتم والضرب بالأيدي وذلك قبل حدوث واقعة قتله بـ4 أيام مما استدعى والدته لتحرير محضر ضده بمركز شرطة نبروه تتهمه فيه بالتعدى عليها بالضرب.

وأضاف أنه عقب حضوره إلى المنزل وعلمه بالواقعة صعد الى شقة شقيقة المتوفى لمعاتبته على تعديه على والدته بالضرب فحدثت بينهما مشادة في حضور والدتهما قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب في وجهه وخنقه بواسطة شال أودى بحياته فى الحال.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى "سامح. م. م»" 27 عاما، عامل جثة هامدة للمستشفى العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ بالفحص والتحريات تبين أن الشاب يقيم بقرية الطيبة، مركز نبروة في الدقهلية والذى لقى مصرعه على يد شقيقه ويدعى "طارق"، 36 عاما، عامل، نتيجة نشوب مشاجرة ببنهما،لتعدي التيل على والدته بالضرب وقيامها بتحرير محضر ضده وبعد عمله بالواقعة اتجه الى مسكن شقيقة لمعاتبته فنشبت مشاجرة تطورت الى قيامه بخنقه ولم يتركه إلا جثة هامدة، مع وجود آثار خنق على رقبته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9168 بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة معانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن.