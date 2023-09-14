مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 109 متدربين من المحافظات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بتخريج ١٠٩ متدربين اجتازوا ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الخامس في خطة سقارة 2023/2024 وهي دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الصلبة في مصر التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات بالوزارة ووزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ودورة التخطيط الإستراتيجى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل، ودورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ازري مصر وافريقيا والشرق الأوسط، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIZ.

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة، وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة اداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاسه التدريب على المحليات، موضحا ان مركز سقارة للتدريب يتبني سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدات العاملين بالمحليات بها للإرتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها.



وقدم المتدربون الشكر لوزير التنمية المحلية، والقائمين على مركز تدريب سقارة، لما لمسوه من جهد كبير وتوفير جميع الامكانات اللازمة لحصول المتدربين على الدورات التدريبية بسهولة ويسر، فضلا عن المستوى التدريبى المتميز للدورات سواء على الجانب النظري أو العملي منها، واختيار الدورات المتخصصة التي تساهم في الارتقاء بمهارات العاملين بالإدارة المحلية كل في مجال تخصصه، مؤكدين أنهم تمكنوا بنجاح من اجتياز الدورات التدريبية رافعين شعار "تنمية محلية مستجيبة" قادرة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وتتواصل دورتى استخدام الحاسب الآلي و الاوفيس، وتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة التي تم تنفيذهما بالأسبوع الخامس من خطة سقارة للاسبوع الثاني على التوالي ويستفيد منها ٨٥ متدرب.