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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 44 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق مطروح.. صور

إصابة 37 شخصا إثر
إصابة 37 شخصا إثر حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق مطروح
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب أتوبيس سياحى بالكيلو 58 طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، أنه فور تلقي البلاغ بإنقلاب أتوبيس سياحي؛ تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين بعدد 42 مصاب تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتوفي 2 آخرين داخل المستشفى. 

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد  المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزى، خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل. 

إصابة 37 شخصا إثر حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق مطروح

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مطروح طريق مطروح الإسكندرية حادث انقلاب اتوبيس مستشفى رأس الحكمة المركزى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح
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