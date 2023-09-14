دقيقة حداد على شهداء ليبيا والمغرب في السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الوقوف دقيقة حدادًا في مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي، التى تستضيفه المملكة العربية السعودية.



كما قرر الكاف أيضًا الوقوف دقيقة الصمت أيضًا في مباريات دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.



ونشر الاتحاد الأفريقي، بيانًا رسميًا ، أعلن خلاله هذا القرار حدادًا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأيضاً الفيضان الذي ضرب ليبيا في الأيام الماضية.



وقدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، تعازيه فى البيان قائلاً: "نيابة عن اتحادات كرة القدم الأفريقية التي تمثل 54 دولة، نعرب مرة أخرى عن تعازينا العميقة لأسر الضحايا، والاتحادين المغربي والليبي والحكومات وشعبي البلدين لآلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم خلال الزلزال الكارثي الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا".



وأنهى حديثه: "شعب المغرب وليبيا في أفكارنا وصلواتنا، ونسأل الله أن يثبت قلوبهم في هذه الفترة المؤلمة والصعبة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل والكامل".