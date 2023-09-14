ضبط عاطلين خلال ترويجهما مخدر الشابو فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة محافظة الدقهلية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 150 جراما من مخدر الشابو حال قيامهما بترويجها على عملائهما بنطاق الدائرة، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي وجرى الحلتهما للنيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنتها وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة العقيد حمدي الطنبولي، مفتش المباحث، والمقدم دكتور كريم عبدالرزق، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة ومعاونية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

أسفرت الحملة عن ضبط كلا من: "لؤي.ا.ع.م"،23 عاما، عاطل ومقيم شارع الاتوبيس الجديد، و"يوسف.ي.ف."،23 عاما، عامل ومقيم منطقة كفر البدماص بنطاق قسم ثان المنصورة وبحوزتهما 150 جرام لمخدر الشابو.

بمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.