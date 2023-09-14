محافظ القاهرة: خفض درجات تنسيق القبول بالثانوي للعام إلى 220 درجة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023 /2024 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة، وأن يكون القبول بفصول الخدمات ١٨٠ درجة بواقع ٤٠ درجة أقل من الثانوى العام.

وذلك فى عدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.