بعد نجاح "لو جاي في رجوع".. أغنية جديدة لـ"فريد" بتوقيع محمد سرور

يتعاون الملحن محمد سرور مع المطرب فريد، الذي اشتهر بأغنية "لو جاي في رجوع"، من خلال أغنية جديدة من المنتظر طرحها على المنصات الموسيقية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الغنائي محمد شكري، وتوزيع هشام محمد.

وحقق المطرب فريد نجاحا كبيرًا بأغنيته الشهيرة "لو جاي في رجوع" التي تخطت الـ106 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "لو جاي في رجوع" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق، مكس وماستر مهاب أسامة، رؤية فنية جيمي، إنتاج "نيو إيرا".

وأيضا يلحن محمد سرور للمطرب اللبناني داني شمعون نجم برنامج المواهب ستار أكاديمي أحدث أغانيه بعنوان "قضيها سهر" التي كتبها محمد شكري، وتولى التوزيع الموسيقي لها كريم حسن، وتم تسجيلها في بيروت، ومن المنتظر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بين بيروت ودبي.

ومن أبرز الأغاني التي لحنها محمد سرور وشارك في الغناء بها الأغنية الوطنية "في عنينا" مع المطربون شذى ونادر نور، وأغنية "مرة كمان" لفريق "سنين" وهي من كلمات وألحان محمد سرور.

وعلى مستوى الغناء قدم محمد سرور عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية منها الأغاني:كل شئ مسموح، التي لحنها لنفسه، إضحك الدنيا حلوة، خليها على الله ولسه الأوان.