خاص| إقليم الحوز في المغرب.. بيوت لم يتبقً منها سوى الأطلال

20 ثانية فقط من الهزات الأرضية كانت قادرة على دمرت 9 مناطق مأهولة بالسكان في المغرب لتُصنف على أنها الأعنف منذ قرن، إنها فاجعة زلزال مراكش التي استفاق عليها الآلاف قرب نهاية ليلة الجمعة 8 سبتمبر 2023.

وحصلت البوبة نيوز على فيديوهات حصرية من إقليم الحوز الأكثر تضررًا في زلزال المغرب، وبلغ عدد قتلى الحوز 1684 قتيلًا جراء الفاجعة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى مساء الأربعاء 2946 شخصا دفن منهم 2944 جثة فيما بلغ عدد الجرحى 5674 جريح ومصاب. حسب آخر إحصائية رسمية لوزارة الداخلية المغربية.

وصباح اليوم الخميس، سادس أيام زلزال المغرب، ضربت هزة أرضية جديدة في تمام الساعة الـ 6:35 صباحا بتوقيت المغرب منطقة إيغيل بإقليم الحوز وشعر بها سكان منطقة تارودانت.

ويواصل رجال الإنقاذ بتكاتف شعبى الليل بالنهار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن العالقين تحت الأنقاض؛ أملا فى منح الحياة للأجساد لا تزال تتنفس تحت الأنقاض؛ ومنح التكريم الإنسانى لمن فارق الحياة تحت الأنقاض فى مشاهد مأساوية ترتجف لها القلوب.

وقالت المنظمة الأممية اليونيسف، إن حوالي 100 ألف طفل تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب؛ مُرجحة استمرار الهزات الارتدادية في الأيام المقبلة ما يعرض الأطفال والعائلات لمزيد من المخاطر. وبدوره أعلن متحدث الحكومة المغربية عن تضرر 500 مؤسسة تعليمية من الزلزال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الحداد 3 أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا بشأن ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

ووجه الرئيس القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا للأشقاء فى ليبيا والمغرب وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.