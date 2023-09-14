الليلة.. فعاليات فنية فى بيت السحيمي وقصر الأمير بشتاك وقبة الغوري

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، حفلاً غنائيًا لفرقة "الخان"، بقيادة الفنان فادي المغربي.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية لكبار الملحنين المصريين مثل محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد الموجي وغيرهم بالإضافة إلى مجموعة من أبرز أعمال التسعينات للفنانين حميد الشاعري وعلى الحجار وصولاً إلى الأغاني المعاصرة لنجوم الغناء مثل فضل شاكر.

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري الليلة المحمدية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بقيادة الشيخ حسين البيومى بمشاركة نخبة من المبتهلين والمادحين من مصر وعدد من الدول.

تبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الإندونيسي الشيخ مخلص سونيمان لاتاسى – قارئ اتحاد طلاب اندونيسيا بالأزهر الشريف، يعقبه إقامة مجلس الذكر والصلاة على النبي بقيادة الشيخ حسين البيومي بمشاركة مجموعه متميزة من المبتهلين من إندونيسيا، تايلاند، الهند، وبنجلاديش ، بالإضافة الى تقديم مجموعة من أجمل الابتهالات والمدائح النبوية .

يستضيف قصر الأمير بشتاك صالون مقامات ويحتفى خلال الشهر الجاري بمئوية فنان الشعب "سيد ردويش" وذلك بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، حيث يلتقى عشاق الموسيقى بفن إمام الموسيقيين فنان الشعب سيد درويش فى الذكرى المئوية لرحيله.

كما يستضيف الصالون الدكتور هانى الحمزاوى الذى يتحدث عن فن عبقرى الموسيقى المصرية وتقدم فرقته الموسيقية عددا من روائع الفنان العظيم.

جدير بالذكر أن صالون المقامات من إعداد وتقديم الإذاعية القديرة الدكتورة إيناس جلال الدين.

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