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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسى. 
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من الإعصار 

التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
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