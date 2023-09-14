المشدد 3 سنوات لمتهم للتجاره في المخدرات بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرة "هيروين – حشيش " في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم " أحمد. ك " بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهم باحراز جوهر مخدر الحشيش الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الاحالة إلي احراز المتهم لسلاح لبيض "نصل أبيض" بغير ترخيص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة

وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا مخدري الهيروين والحشيش وسلاح ابيض في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية مساندة لها أصلها في الاوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بنقرير المعمل الكيميائي

فقد شهد معاون مباحث المعادي من أنه وحال تنفيذه إذن النيابة لضبط وتفتيش المتهم عثر معه كيس يحوي جوهر الهيروين ونخدر الحشيش وسلاح ابيض

ورد في تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لمخدر الحشيش وقد وزن 38.93 جرام ولمخدر الهيروين قد ةون 1.11 جرام وأن النصل المعدني به آثار لمخدر الحشيش