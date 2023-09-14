ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسى يشيد بالتطور المستمر فى العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، مشيدًا بالتطور المستمر على جميع الأصعدة، في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر في العلاقات بين مصر وفرنسا، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف.

وثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وزيرة خارجية فرنسا العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا كاترين كولونا
ads