الرئيس السيسى يشيد بالتطور المستمر فى العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، مشيدًا بالتطور المستمر على جميع الأصعدة، في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر في العلاقات بين مصر وفرنسا، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف.

وثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.