ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة يزور مؤتمر مدارس الأحد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر مدارس الأحد، تحت شعار "يداك صنعتاني وأنشأتاني" (مز 119 : 73)، والذي استمر لمدة أربعة أيام، وذلك بحضور 180 طفل من جميع الكنائس الأسقفية بمختلف المحافظات.
عبر رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة المؤتمر حيث استمع لترتيل الأطفال، إذ دار المؤتمر حول معرفة الأطفال عن الخليقة ومميزاتها التي صنعها الله بيديه، حيث تجول المطران بين بيوت مصنوعة بطريقة الماكيت والتي تتضمن أعضاء جسم الإنسان ليتعرف مع الأطفال علي تلك البيوت ضمن البرنامج الخاص بالمؤتمر وهم بيت الأشغال اليدوية والدرس العملي والدرس الروحي والآية المرتبطين بالأعضاء المختلفة.
كما تحدث رئيس الأساقفة مع الأطفال وشجعهم علي الأعمال التي أنجزوها خلال المؤتمر، واستمع لهم عن ما تعلموه، ثم اختُتم اليوم بالصلاة والتقاط بعض الصور التذكارية.

إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية المحافظات مدارس الاحد محافظ
ads