رئيسة الشيوخ الغينية تثمن التطور المستمر في مسار العلاقات مع مصر

سلمت تريزا إيفوا أسانجونو، رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس "تيودورو أوبيانج"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبالها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكري وزير الخارجية.

كما ثمنت "تريزا إيفوا أسانجونو" رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الإفريقي المشترك.