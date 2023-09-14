تقارير.. تريزيجيه يضع طرابزون فى مأزق بسبب المنتخب

كشفت بعض التقارير التركية، عن المباريات التى سيغيب عنها النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، عن مباريات فريقه طرابزون سبور التركي، فى حالة انضمامه إلى قائمة المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقيه 2023 والتى ستستضيفها كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في الفترة ما بين 13 يناير 2024 و 11 فبراير 2024 في كوت ديفوار.

وذكرت صحيفة "61trabzonhaber" التركية، أنه في حالة انضمام تريزيجيه، إلى قائمة المنتخب الوطنى، سوف يغيب على أقل تقدير 4 مباريات لنادي طرابزون، وقد يزيد هذا الرقم من المباريات فى حالة تقدم مصر للأدوار النهائيه.

ومن المفترض أن يواجه طرابزون سبور في تلك الفترة من 14 يناير إلى 11 فبراير هي: أنطاليا سبور، جالاتا سراي، ريزيسبور، قاسم باشا، بشكتاش.